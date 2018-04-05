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05 апреля 2018
09:21:46

Новые резиденты официально «прописались» на территории опережающего развития Тольятти

В рабочем порядке были подписаны соглашения с ООО «СБ-М» и ООО «Агат-Тольятти», сообщили в администрации. «СБ-М» занимается организацией серийного производства корпусной мебели и трудногорючих стеновых панелей. Общая стоимость проекта составляет 277 миллионов рублей.  

Компания планирует создать 228 рабочих мест. «Агат-Тольятти» организует в нашем городе конструкторского бюро, нацеленное на разработку и изготовление образцов поршневых двигателей внутреннего сгорания. Общая стоимость проекта составляет 42,5 миллионов рублей. Количество планируемых рабочих мест – 20. 




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