В рабочем порядке были подписаны соглашения с ООО «СБ-М» и ООО «Агат-Тольятти», сообщили в администрации. «СБ-М» занимается организацией серийного производства корпусной мебели и трудногорючих стеновых панелей. Общая стоимость проекта составляет 277 миллионов рублей.
Компания планирует создать 228 рабочих мест. «Агат-Тольятти» организует в нашем городе конструкторского бюро, нацеленное на разработку и изготовление образцов поршневых двигателей внутреннего сгорания. Общая стоимость проекта составляет 42,5 миллионов рублей. Количество планируемых рабочих мест – 20.
Об этом рассказали в администрации
Подготовка к первенству планеты стала мощным стимулом развития туристской инфраструктуры,
Такие проверки пройдут каждом городе, который примет матчи мундаиля.
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