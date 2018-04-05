В рабочем порядке были подписаны соглашения с ООО «СБ-М» и ООО «Агат-Тольятти», сообщили в администрации. «СБ-М» занимается организацией серийного производства корпусной мебели и трудногорючих стеновых панелей. Общая стоимость проекта составляет 277 миллионов рублей.

Компания планирует создать 228 рабочих мест. «Агат-Тольятти» организует в нашем городе конструкторского бюро, нацеленное на разработку и изготовление образцов поршневых двигателей внутреннего сгорания. Общая стоимость проекта составляет 42,5 миллионов рублей. Количество планируемых рабочих мест – 20.