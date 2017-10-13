Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что уже с 12 октября банки начнут «обучать» свои банкоматы и платежные терминалы приему и выдаче новых банкнот.
Накануне состоялась презентация новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей с изображениями Севастополя и Дальнего Востока. Конкурс по выбору символов для них проходил с июня по октябрь 2016 года.
Источник НСН
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