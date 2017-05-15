Новые данные о трагическом ДТП на Южном шоссе поступили от тольяттинского Центра гражданской защиты населения. Там минувшей ночью иномарка на полном ходу влетела в столб. На месте погибли водитель и пассажир переднего сидения. Двоих пассажиров заднего сидения эвакуировали в больницу в тяжелейшем состоянии.
Фото: Андрей Дербенев
Для эвакуации людей потребовалась гидравлика, рассказал руководитель Центра Андрей Дербенев. Автомобиль «Шевроле» буквально разорвало на 2 части.
Фото: Андрей Дербенев
Сейчас на Южном шоссе восстанавливают троллейбусные линии, которые были повреждены световой опорой. От удара машины столб упал на дорогу.
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