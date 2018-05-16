В настоящий момент из семи запланированных к ремонту магистралей в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» работы ведутся на пяти объектах.

Ремонт ул. Лесной (от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольской) выполнен уже на 69%. Здесь полностью завершены работы по фрезерованию и устройству выравнивающего слоя. Вчера, 15 мая, на магистрали начали укладывать верхний слой. За день асфальтом покрыли 7 тыс кв. м дороги – это почти половина ремонтируемого участка. Также на объекте заменено почти 2тыс м бортового камня.

Бульвар Здоровья (от ул. Свердлова до Ленинского пр-та) отремонтирован на 55%. Здесь практически в полном объеме выполнены работы по фрезерованию (98%) и устройству верхнего слоя (91%).

На 46% готов участок ул. Ленина (от ул. Гагарина до ул. Толстого). Старый слой асфальта на дороге снят на 87%, работы по устройству выравнивающего слоя выполнены на 83%. На магистрали обновили бордюры на протяжении 2, 5 тыс метров.

На ул. Маршала Жукова (от ул. Фрунзе до Ленинского пр-та) работы выполнены на 32%. Фактически завершено фрезерование участка, устройство выравнивающего слоя готово на 53%.

С понедельника, 14 мая, стартовал ремонт ул. Свердлова (от пр-та Ст. Разина до ул. 40 лет Победы). За два дня работы по фрезерованию на участке выполнены на 17%.

К ремонту ул. Максима Горького (от ул. Новозаводской до ул. Лесной) и Ленинского пр-кта (от ул. Юбилейной до ул. 40 лет Победы) подрядчики пока не приступали. В целом по состоянию на 15 мая работы по ремонту магистралей в городе выполнены на 31%.

Напомним, в 2018 году дороги Тольятти ремонтирует компания «Автодоринжиниринг». С промежуточными результатами работ можно ознакомиться в отчете о выполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 г.г.» по ссылке: vk.cc/84qkam