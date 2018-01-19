В Улан-Удэ подросток ранил топором детей и учителя. Правительство Бурятии первоначально говорило о троих нападавших, которые прошли в образовательное учреждение в масках, бросили в кабинет литературы коктейль Молотова, а после возникновения пожара накинулись на выбегавших учеников 7 класса.

В Следственном комитете уточнили данные. Нападавший был всего один. Он пытался покончить с собой, с ножевыми ранениями парень госпитализирован. О его мотивах не сообщается. Всего в больнице сейчас 7 пострадавших. Состояние троих оценивается как тяжелое. Уголовное дело будет расследоваться по статье о покушении на убийство.

Школы Бурятии взяты под усиленную охрану.