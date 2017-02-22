Она позволит оперативно закрывать доступ к копиям пиратских ресурсов, которые обычно появляются после их блокировки. Норма будет распространяться на все объекты авторского права, кроме фотографий – то есть, на музыку, фильмы и книги, — пишет газета КоммерсантЪ .

Юристы отмечают, что решение о блокировке так называемых «зеркал» судья будет выносить без вызова владельца такого сайта. В результате им будет сложнее обжаловать решение в случае ошибки.

По данным организации Роскомсвобода, в русскоязычном сегменте интернета заблокировано более трех с половиной миллионов ресурсов. Из них затем разблокировали 87 тысяч.