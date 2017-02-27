Это увеличит срок ее эксплуатации, сказал в интервью «Российской газете» глава Гознака Аркадий Трачук. Он добавил, что это будет не пластик, а т.н. технология долговечных бумаг, которая подразумевает специальную обработку. Банкноты мелких номиналов изнашиваются примерно за год, а крупных — за несколько лет, заметил Трачук.

Новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей Центробанк пустит в обращение уже в нынешнем году. На двухсотрублевой купюре будет представлен Севастополь — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, на купюре номиналом 2000 рублей — символы Дальнего Востока: мост на остров Русский и космодром Восточный.

Фото: polytika.ru