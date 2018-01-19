Пользователи сравнили ее с одеждой гопников. Эскизы костюмов опубликовала накануне компания Zasport. Одежда в красно-бело-серых тонах снабжена надписью «Спортсмен-олимпиец из России». Эскизы уже одобрены Международным олимпийским комитетом.

В дизайн формы олимпийской сборной России пришлось вносить изменения после того, как МОК допустил наших спортсменов на Игры только в нейтральном статусе. Брендом Zasport владеет Анастасия Задорова – дочь высокопоставленного офицера федеральной службы безопасности России.

Фото: Инстарграмм Zasport.