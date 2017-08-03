Отныне там можно оплатить коммуналку. С августа реализован проект по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги через «Квартплата 24». Жители домов, у которых управляющие компании имеют заключенные договоры с расчетным центром, получили возможность произвести оплату. Это можно сделать в МФЦ на Автостроителей, 70 лет Октября, Мира, Автозаводском шоссе и на Ярославской.
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