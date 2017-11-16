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16 ноября 2017
12:44:33

Новорожденную девочку, найденную в куче мусора в Тольятти, возможно, убили

Тело ребенка, напомним, обнаружили работники организации, которая занимается утилизацией отходов. Это случилось утром 14 ноября. На месте побывала следственно-оперативная группа. Результаты судебно–медицинского исследования показали, что смерть младенца наступила в результате многочисленных травм головы. У ребенка также были обнаружены переломы ребер.

Изучив собранный материал, следователи пришли к выводу, что имеет место состав преступления, и возбудили уголовное дело. Расследование его продолжается, поиски матери ведутся, назначена генотипоскопическая экспертиза. Выявлены три автомобиля, осуществлявших накануне сбор мусора с территории Тольятти и Жигулевска, установлены маршруты их передвижения, время загрузки.

Лечебные учреждения проверяются на предмет обращения беременных женщин, которые могли избавиться от плода, проведено более 35 допросов свидетелей. Ход и результаты расследования находятся на контроле в следственном управлении региона.




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