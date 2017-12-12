В администрации постарались сделать так, чтобы в предстоящие праздники скучать в городе не пришлось ни взрослым, ни детям. В каждом районе теперь есть своя разнообразная и насыщенная программа. Отдельно прописаны развлечения, которые ждут тольяттинцев в новогоднюю ночь.
А старт праздничным событиям даст Всероссийский Дед Мороз. Волшебник из Великого Устюга приедет к нам в ближайшее воскресенье, 17 декабря. Театрализованное шоу с его участием начнется на Центральной площади старого города в 13-00. Об остальном ниже.
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ:
Специалисты выездной бригады Тольяттинской областной станции переливания крови начнут свою работу в 8:00
Полиция региона помогла ей вернуть ребенка
ДТП произошло накануне вечером на улице Борковской
В сентябре этого года в полицию обратился житель города, у которого украли автомобиль «Лада Гранта».
Она не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем
Артур Игрушкин заставлял своих сотрудников строить ему загородный дом в селе Малая Царевщина
Это большой государственный праздник, призванный напомнить о том, какое значение в жизни каждого человека и всего народа имеет Основной закон