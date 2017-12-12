В администрации постарались сделать так, чтобы в предстоящие праздники скучать в городе не пришлось ни взрослым, ни детям. В каждом районе теперь есть своя разнообразная и насыщенная программа. Отдельно прописаны развлечения, которые ждут тольяттинцев в новогоднюю ночь.

А старт праздничным событиям даст Всероссийский Дед Мороз. Волшебник из Великого Устюга приедет к нам в ближайшее воскресенье, 17 декабря. Театрализованное шоу с его участием начнется на Центральной площади старого города в 13-00. Об остальном ниже.

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