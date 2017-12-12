слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
12 декабря 2017
10:08:16

Новогоднюю афишу в Тольятти пересмотрели и дополнили

В администрации постарались сделать так, чтобы в предстоящие праздники скучать в городе не пришлось ни взрослым, ни детям. В каждом районе теперь есть своя разнообразная и насыщенная программа. Отдельно прописаны развлечения, которые ждут тольяттинцев в новогоднюю ночь.

А старт праздничным событиям даст Всероссийский Дед Мороз. Волшебник из Великого Устюга приедет к нам в ближайшее воскресенье, 17 декабря. Театрализованное шоу с его участием начнется на Центральной площади старого города в 13-00. Об остальном ниже.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ:

 




Последние новости Тольятти

12 декабря
12:48
Завтра в ТГУ пройдет «День донора»

Специалисты выездной бригады Тольяттинской областной станции переливания крови начнут свою работу в 8:00

12 декабря
12:39
Жительница Башкирии случайно встретила похищенного два года назад сына в Самаре

Полиция региона помогла ей вернуть ребенка

12 декабря
11:55
Жительница Тольятти оказалась в больнице, угодив под колеса авто

ДТП произошло накануне вечером на улице Борковской

12 декабря
11:42
В Тольятти задержали братьев-угонщиков

В сентябре этого года в полицию обратился житель города, у которого украли автомобиль «Лада Гранта».

12 декабря
11:25
Стоимость продуктовой корзины в ноябре «замерла»

Она не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем

12 декабря
10:54
Руководитель «Почты России» в Самарской области временно отстранен от должности

Артур Игрушкин заставлял своих сотрудников строить ему загородный дом в селе Малая Царевщина

12 декабря
10:31
В России отмечают День Конституции

Это большой государственный праздник, призванный напомнить о том, какое значение в жизни каждого человека и всего народа имеет Основной закон


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+