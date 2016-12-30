Неутомимая Атлантика продолжает посылать вглубь Европейского материка всё новые порции своего тепла и влаги. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, циклонические вихри, перемещаясь вдоль северных широт, не позволяют арктическому воздуху опускаться к югу.

В связи с этим в предстоящие трое суток, в том числе и в новогоднюю ночь, погода на Средней Волге, как и в большинстве районов Европейской России, ожидается довольно тёплой и ветреной, с туманами и гололёдом. Временами будет идти слабый снег. С 4 января ожидается усиление морозов.