Наступающий 2018 год Тольятти встретит в праздничном убранстве и блеске иллюминаций. Яркой и интересной обещает стать и сама новогодняя ночь: жителей всех районов ждет насыщенная программа, которая плавно перетечет в мероприятия, запланированные на каникулы.

Как рассказали в администрации, самые оживленные места и центральные площадки города озарены световыми консолями и разнообразными декоративными инсталляциями, праздничный шик приобрели кольцевые развязки. Новогодние преображения коснулись и деревьев, распложенных вблизи дворцов культуры, спортивных объектов и административных зданий.



В новогоднюю ночь народные гуляния будут шуметь во всех районах города, на нескольких площадках одновременно. 1 января в час ночи по всему городу стартуют праздничные мероприятия. На Центральной площади в рамках театрализованной программы «Новый год шагает по планете» горожан поздравят Дед Мороз и Снегурочка в компании персонажей театра ростовых кукол.



В Автозаводском районе встречать Новый год будут на трех площадках. Новогоднее микс-шоу «Один раз в год!» с приключениями пса Барбоса и насыщенной интерактивной программой пройдет у ДС «Волгарь». Одновременно в «Парке развлечений» наступит «Время чудес». Гостей праздника в финале ждет грандиозное файер-шоу.

На площадке возле ДКиТ, которая порадовала горожан удивительным новогодним убранством, будут спасать Деда Мороза. Здесь тольяттинцы смогут не только посмотреть театрализованную программу, но и поучаствовать в снежной зарядке, интерактивных играх, конкурсах и нескучных флешмобах.



Не уступает Новому городу и Комсомольский район. Праздничные программы пройдут в микрорайоне Федоровка, в сквере ДЦ «Русич», в поселке Поволжский. С 1:00 до 3:00 в Парке культуры и отдыха Комсомольского района будут греметь «Снежные танцы для Деда Мороза».

Вопросы транспортной доступности всех праздничных площадок в этом году также успешно решены. В новогоднюю ночь муниципальные предприятия будут осуществлять пассажирские перевозки до 4:00. На линию выйдут автобусные маршруты № 2, 40, 73, 84 и троллейбусные маршруты № 13 и 14.



Коммерческие перевозчики также будут работать по продленным графикам. Маршруты № 91, 99, 126, 102 – до 23:00 31 декабря; № 127 – до 1:00 1 января; № 134 – до 3:00; № 9, 93, 95, 96, 108, 116, 118, 124, 131, 136, 153, 211 – до 4:00.

Не придется скучать горожанам и в дни праздничных каникул. Хороводы у городских елок и новогодние спектакли в театрах города, военно-историческая реконструкция и лыжные гонки, танцевальные флеш-мобы и фестиваль органной музыки - это лишь малая часть развлечений, которая ждет горожан до 8 января.

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