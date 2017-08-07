Как пишет «День города», первый заместитель градоначальника Игорь Ладыка уже в конце августа хочет увидеть варианты оформления общественных мест Тольятти и выступает за создание ледовых скульптур.
К настоящему моменту различные учреждения культуры, работающие на территории города, уже сообщили об имеющихся возможностях по украшению фасадов: подсветки, иллюминации, новогодние игрушки.
Предстоящей зимой ёлок на улицах и внутриквартальных территориях должно стать больше, чем в предыдущие годы.
Вместе с тем, власти озадачили департамент дорожного хозяйства и центр организации дорожного движения, предложив подумать об украшении их объектов, например — пешеходного моста на Автозаводском шоссе.
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