Как пишет «День города », первый заместитель градоначальника Игорь Ладыка уже в конце августа хочет увидеть варианты оформления общественных мест Тольятти и выступает за создание ледовых скульптур.

К настоящему моменту различные учреждения культуры, работающие на территории города, уже сообщили об имеющихся возможностях по украшению фасадов: подсветки, иллюминации, новогодние игрушки.

Предстоящей зимой ёлок на улицах и внутриквартальных территориях должно стать больше, чем в предыдущие годы.

Вместе с тем, власти озадачили департамент дорожного хозяйства и центр организации дорожного движения, предложив подумать об украшении их объектов, например — пешеходного моста на Автозаводском шоссе.