Об этом сегодня напоминает Роструд. Россияне будут отдыхать 30 декабря по 8 января включительно, первая рабочая неделя будущего года станет четырёхдневной, так как на работу мы выйдем во вторник. Чиновники подчёркивают, что в целом по общему количеству праздничных и выходных дней Россия находится на среднеевропейском уровне.
Источник Эхо Москвы
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