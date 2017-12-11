Об этом сегодня напоминает Роструд. Россияне будут отдыхать 30 декабря по 8 января включительно, первая рабочая неделя будущего года станет четырёхдневной, так как на работу мы выйдем во вторник. Чиновники подчёркивают, что в целом по общему количеству праздничных и выходных дней Россия находится на среднеевропейском уровне.