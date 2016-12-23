Россиян ждут сокращенные девятидневные новогодние каникулы, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

Согласно постановлению Министерства труда о переносе выходных дней, согласно которому выходные дни 1 и 7 января (воскресенье и суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на пятницу 24 февраля и на понедельник 8 мая соответственно.

Таким образом, россиян ждут сокращенные девятидневные новогодние каникулы, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, а также 3х- и 4-хдневные периоды отдыха в феврале, мае, июне и ноябре.