Россиян ждут сокращенные девятидневные новогодние каникулы, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.
Их обнародовала полиция...
Ролик с говорящей птицей был опубликован на YouTube-канале...
Здание на трассе М5 у Зеленовки, которое протаранил этим утром грузовик, уже терпело подобное крушение...
Серьезная авария произошла на трассе М5 этим утром...
Это одно из двух мероприятий в году, когда президент отвечает на вопросы...
18 лучших райдеров России уже собрались в Тольятти...
Речь идет о 7-ми рентген-телевизионных системах досмотра ручной клади...