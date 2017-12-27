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27 декабря 2017
12:57:36

Новогодние каникулы – хорошее время, чтобы сесть на «цифровую диету»

Родители должны подать пример своим детям, отложив в сторону мобильные телефоны и планшеты, приобщить их к настольным играм, взаимодействовать с ними в реальном мире. С таким призывом выступила Энн Лонгфилд, уполномоченный по правам детей в Англии и Уэльсе.

Она утверждает, что традиционные игры являются для молодежи, которая все больше зависима от Интернета и погружена в виртуальную реальность, чем-то новым и незнакомым, поэтому они теряют возможность получать радость от простого разговора с родным человеком.

Миссис Лонгфилд, сравнивая виртуальный мир с нездоровой едой, предлагает в этот праздничный сезон посадить всю семью на "цифровую диету". Вместо этого нужно общаться, обнимать друг друга, быть более активными и творческими, как можно чаще выходить на улицу.




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