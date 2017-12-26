В администрации рассказали, что такого обилия огней к празднику наш город еще не видел. И если раньше горожане не скупились на критику, мол, Новый год не чувствуется, город не украшен, то теперь вряд ли у кого повернется язык сказать что-то подобное. Была проведена, действительно, большая работа, чтобы Тольятти приобрел настоящий новогодний шик. Об этом рассказал руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.

В рамках муниципального заказа подрядные организации выполнили работу по оформлению новогодних елей, например, у ДС «Волгарь», в Парке культуры и отдыха Комсомольского района и так далее. Доработано световое панно на кольцевой развязке Южное шоссе-ул. Полякова. Раньше здесь просто красовалась надпись «С праздником», а теперь появилось световое оформление.

На перекрестке проспекта Степана Разина и бульвара Приморский установлены световые консоли на флагштоках. Сделана световая иллюминация на мосту по ул. Революционной.

Световое панно размещено вдоль парка Победы по ул. Фрунзе. Световая композиция «Волшебный лес» появилась на кольцевой развязке ул. Свердлова – ул. Ворошилова, композиция «Волшебство» на ул. Свердлова — 40 лет Победы, а на Автостроителей — 70 лет Октября установлена композиция «Салют».

Центральная площадь светится огнями инсталляций «Арка-шар» и «Подарки». На Площади свободы у театра кукол выполнена иллюминация в виде стакана, а также установлены световые консоли на опорах освещения. А вокруг сияют украшенные иллюминацией живые ели. На ул. Карла Маркса вдоль парка также установлены световые консоли. На кольцевой развязке на пересечении ул. Комсомольская-ул. Мира появилось световое панно «Волшебный лес».

«Тольяттинский трансформатор там также поставил «Салюты». Световые консоли установлены на ул. Жилина (от ул. Мира до Площади Свободы), на ул. Голосова (от ул. Мира до ул. Баныкина). На ул. Матросова — Громовой появилась световая композиция в виде ели и шаров. На ул. Коммунистической на опорах освещения установлены световые консоли.

Отрадно то, что в украшении города приняли участие организации и крупные предприятия города. ПАО «КуйбышевАзот» как раз украсил кольцевую развязку на ул. Громова и Ярославская новогодними шарами, а также сквер возле ТЦ «Весна» по ул. Победы, сделал подсветку своей гостиницы в районе филармонии и украсил собственную территорию по ул. Новозаводская. Силами ПАО «АВТОВАЗ» установлены световые консоли на кольцевой развязке Южного шоссе и ул. Юбилейной (где находится стела «Ладья»), ЗАО «Гидроспецстрой» на ул. Громова в районе остановки «Колхозный рынок» произвели украшение территории и магазина «Тамара».

По словам Баннова, большую лепту в украшение города внес департамент дорожного хозяйства. Он сделал подсветку стелы «Тольятти» на въезде в город со стороны Самары, украсил гирляндой пешеходный путепровод в районе Жигулевского моря, украсил здания городских транспортных предприятий, установил искусственные ели с гирляндами на кольце ул. Баныкина-ул. Голосова и световые конструкции на вертикальных частях стоек на ул. Фрунзе, Революционная, Родины, Мира. Также департамент сделал украшение остановки «ТЭК» возле предприятия, украсил ледовый каток в районе школы №15 и в районе школы №3 по бульвару 50 лет октября.

Торговые центры учреждения культуры, школы и другие организации тоже сейчас выглядят по-новогоднему. Заместитель мэра по социальной политике Юлия Баннова продемонстрировала калейдоскоп их украшений в специальной презентации. Следует отметить, что работа по украшению города еще продолжается. По словам Ерина, закуплено еще несколько единиц новогоднего оборудования, которое находится в пути. В ближайшее время оно поступит в город и будет установлено в тех местах, которые согласовали для новогоднего украшения.