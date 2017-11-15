Об этом сообщили в думе. Здесь рассказали, что в бюджете на эти цели отражено порядка 5 млн рублей, что больше суммы прошлого года. А согласно принятым поправкам в главный финансовый документ Тольятти, уточнены средства.
В частности, свыше полумиллиона рублей направлено на монтаж новогоднего оформления и иллюминации в парке Комсомольского района и на праздничных площадках в микрорайонах Фёдоровка, Шлюзовой и Портовый. Еще в сентябре депутаты запланировали средства на украшение основных городских праздничных объектов.
Теперь, как и планировалось ранее, все площадки Тольятти, где пройдут массовые гуляния на Новый год и Рождество, будут украшены.
Это 532 рубля
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