Об этом сообщили в думе. Здесь рассказали, что в бюджете на эти цели отражено порядка 5 млн рублей, что больше суммы прошлого года. А согласно принятым поправкам в главный финансовый документ Тольятти, уточнены средства.

В частности, свыше полумиллиона рублей направлено на монтаж новогоднего оформления и иллюминации в парке Комсомольского района и на праздничных площадках в микрорайонах Фёдоровка, Шлюзовой и Портовый. Еще в сентябре депутаты запланировали средства на украшение основных городских праздничных объектов.

Теперь, как и планировалось ранее, все площадки Тольятти, где пройдут массовые гуляния на Новый год и Рождество, будут украшены.