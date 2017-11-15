слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
15 ноября 2017
11:44:27

Новогоднее оформление Тольятти этой зимой будет богаче

Об этом сообщили в думе. Здесь рассказали, что в бюджете на эти цели отражено порядка 5 млн рублей, что больше суммы прошлого года. А согласно принятым поправкам в главный финансовый документ Тольятти, уточнены средства.

В частности, свыше полумиллиона рублей направлено на монтаж новогоднего оформления и иллюминации в парке Комсомольского района и на праздничных площадках в микрорайонах Фёдоровка, Шлюзовой и Портовый. Еще в сентябре депутаты запланировали средства на украшение основных городских праздничных объектов.

Теперь, как и планировалось ранее, все площадки Тольятти, где пройдут массовые гуляния на Новый год и Рождество, будут украшены.




Последние новости Тольятти

15 ноября
13:31
Назван средний чек россиян в октябре

Это 532 рубля

15 ноября
12:23
Глава Тольятти вновь планирует встречи с населением

Они вновь пройдут во всех районах...

15 ноября
11:57
Рост коммунальных тарифов в Тольятти прогнозируется на уровне 4% в год

Такой прогноз делает администрация Тольятти с учётом инвестиционных программ поставщиков...

15 ноября
11:34
В ТОР Тольятти три новых резидента

Положительное решение принято по компаниям: «БИСКО ТТИ», МЦ «Губерния» и «КОЛОРАНТ-Т»...

15 ноября
11:30
В сети появились фото результата ночного ДТП в Тольятти

Дорожный инцидент произошел на улице Ботанической...

15 ноября
11:12
SIM-карта заменит паспорт

В Госдуме предлагают сделать SIM-карту идентификатором личности граждан...

15 ноября
11:04
В Самаре беременную женщину доставили в роддом в сопровождении экипажа ДПС

Пробка мешала проехать автомобилю с роженицей...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+