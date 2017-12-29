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29 декабря 2017
08:19:14

Новогоднее обращение Президента России Владимира Путина покажут по самарскому времени

В этом году 31 декабря с 14.30 мск вещание "Первого канала" в каждом часовом поясе будет перестроено с учетом географического времени. ВГТРК и НТВ также адаптируют выход в эфир обращения Президента России Владимира Путина и всех новогодних программ в регионах.

Напомним, в России 11 часовых поясов, телеканалы традиционно вещают "орбитами", в которые входят два или три часовых пояса. "Таким образом, главные телевизионные события новогодней ночи в некоторых часовых поясах выходят со смещением. Так, например, в рамках одной орбиты Москва слышит бой курантов в 00.00, Калининград — в 23.00, а Самара — в 01.00", — пояснили представители Первого канала.

Таким образом, новогоднее обращение к жителям России от Президента страны тольяттинцы смогут увидеть именно в момент наступлении я по местному времени. Обратится с экраном телевизоров к жителям области и глава региона Дмитрий Азаров




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