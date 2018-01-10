В администрации состоится подписание трехстороннего соглашения с ООО «Директ Бизнес Солюшн». Начало церемонии в 11-30. В мероприятии примут участие министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, глава Тольятти Сергей Анташев и директор компании-резидента Екатерина Осина.

ООО «Директ Бизнес Солюшн» планирует выведение на рынок мультиплатформы клиентского сервиса, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом. С 14 декабря компания получила статус резидента технопарка «Жигулевская долина».

Общая стоимость проекта — более 442 млн. рублей. Количество планируемых рабочих мест – 1590.