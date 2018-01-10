слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
10 января 2018
07:13:29

Нового резидента ТОР «Тольятти» сегодня оформят официально

В администрации состоится подписание трехстороннего соглашения с ООО «Директ Бизнес Солюшн». Начало церемонии в 11-30. В мероприятии примут участие министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, глава Тольятти Сергей Анташев и  директор компании-резидента Екатерина Осина.

ООО «Директ Бизнес Солюшн» планирует выведение на рынок мультиплатформы клиентского сервиса, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом. С 14 декабря компания получила статус резидента технопарка «Жигулевская долина».

Общая стоимость проекта — более 442 млн. рублей. Количество планируемых рабочих мест – 1590.




Последние новости Тольятти

10 января
9:41
Большинство россиян считают, что у России сегодня есть враги

Как показал опрос Левада Центра, в этом уверены две трети наших сограждан

10 января
9:17
Сегодня в Тольятти начали работать офтальмологи из Самары

Мобильное отделение больницы имени Т.И. Ерошевского будет вести выездной прием граждан с 10 по 26 января

10 января
8:37
Свыше 1200 кубометров снега вывезено с улиц Тольятти за период новогодних каникул

Дорожные службы с 1 по 9 января следили за состоянием дорог города в круглосуточном режиме

10 января
8:35
На гемодиализ тольяттинцы теперь могут ездить бесплатно

С 1 января 2018 года гражданам начали компенсировать расходы за проезд.

10 января
7:56
Пять человек оказались на больничной койке после ДТП в Самарской области

В Безенчукском районе дорогу не поделили «Daewoo» и «Лада Веста»

10 января
7:53
Явка на президентских выборах может составить всего 51-52%

Такой прогноз в январском докладе дают эксперты фонда «Петербургская политика»

10 января
7:17
Тольяттинские гандболистки летят в Париж

Команда «Лада» проведет во Франции матч второго тура групповой фазы Кубка ЕГФ с клубом «Исси»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+