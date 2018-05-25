Межрайонная ИФНС России №19 по Самарской области уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием электронных средств платежа о новом порядке применения контрольно-кассовой техники.

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), с 01.07.2018 г. для налогоплательщиков изменяется порядок осуществления денежных расчетов при реализации товаров (выполнении работ или оказании услуг).

Для работы по новой технологии необходимо приобрести контрольно-кассовую технику, включенную в реестр ККТ, и зарегистрировать ее через личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.ru) или подать заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники в любой налоговый орган.

Кроме того, сообщается, что налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением контрольно-кассовой техники при условии регистрации ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.

В случае несоблюдения указанного условия налоговые органы обязаны отказать в предоставлении налогового вычета.

Памятка по переходу на новый порядок применения ККТ, которая поможет разобраться в новых правилах, а также разъяснит порядок действий для корректного их соблюдения, размещена на сайте ФНС России по адресу: kkt-online.nalog.ru .

В специальном разделе сайта ФНС России вы найдете всю необходимую информацию, касающуюся перехода на новый порядок применения ККТ.

В случае возникновения вопросов, вы также можете обратиться в Межрайонную ИНФС России №19 по Самарской области по адресу: г. Тольятти, ул. Ленина, д. 66, каб. 9 или по телефону 8(8482)22-72-80, а также получить более подробную информацию на сайте kkt-online.nalog.ru.