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17 января 2017
13:08:23

Новое в корпоративных продажах АВТОВАЗа

Компания заключила договор о сотрудничестве с АО «Сбербанк Лизинг», благодаря которому клиенты получат ряд предложений по выгодному приобретению легковых и коммерческих автомобилей модельного ряда LADA.

Специальные предложения позволяют приобрести автомобиль в лизинг на максимально выгодных условиях. Например, воспользовавшись продуктом «Экспресс», предприниматель может получить автомобиль LADA Granta в лизинг на 3 года с ежемесячным платежом всего в 7 719 рублей. В случае приобретения на аналогичных условиях LADA Largus платеж составит менее 10 500 рублей.

Также «Сбербанк Лизинг» предлагает приобрести автомобили LADA по продукту «Простое решение», ключевой особенностью которого является  исключение из комплекта документов данных по финансовой отчетности заявителя.

Полную информацию о приобретении легковых и коммерческих автомобилей LADA через «Сбербанк Лизинг» можно узнать во всех дилерских центрах LADA, в офисах «Сбербанк Лизинг» и в отделениях Сбербанка, обслуживающих корпоративных клиентов.

 




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