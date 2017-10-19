Прототип нового устройства от компании Apple с рабочим названием "Проект Титан" попал на видео, которое разместил в сети предприниматель Макалистер Хиггинс, сообщает РИА Новости.
Система установлена на крыше машины, состоит из камер и датчиков, которые анализируют окружающее пространство и дают возможность водителю управлять при помощи автопилота.
Хиггинс сообщил, что насчитал 12 лидаров — специальных оптических сканеров, которые формируют трехмерную картину происходящего вокруг автомобиля. Он предположил, что вычислительные мощности устройства спрятаны в багажник.
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