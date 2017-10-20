Минздрав хочет ввести экологический налог на табачные изделия, платить который обяжут производителей. Такая норма содержится в проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака до 2022 года.

От сигарет остаются окурки – и это самый распространенный в России вид отходов, сказано в документе. Они загрязняют окружающую среду, и Минздрав предлагает заставить платить налог на последствия производства.

По мнению ведомства, новая финансовая нагрузка на отрасль должна снизить потребление табака на 5-6% в ближайшие 4 года. Это, в свою очередь, позволит снизить заболеваемость и смертность, ассоциированные с потреблением табака, считают в министерстве.

Стоит отметить, что табачная продукция уже облагается двумя видами налогов, они составляют более половины стоимости пачки сигарет.