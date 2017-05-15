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15 мая 2017
09:19:16

Новая волна хакерских атак может накрыть мир уже сегодня

Этого не исключил глава Европола Роб Уэйнрайт. Он назвал беспрецедентной масштабы хакерской атаки, которая началась в пятницу. От неё, по словам Уэйнрайта, пострадали больше 200 тысяч пользователей не менее чем в полутора сотне странах, в том числе многие компании и крупные корпорации.

Глава Европола также обеспокоен уровнем безопасности компьютерных систем здравоохранения во многих странах.

Россия по сообщениям СМИ больше всего пострадала от хакерской атаки. Были заражены компьютеры МВД, МЧС, Минздрава, Сбербанка, оператора Мегафон. В субботу о попытке заражения сообщили в РЖД, а также Центробанке.

Источник Эхо Москвы




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