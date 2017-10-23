В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США прогнозируют первую из них, среднего класса, на завтра, 24 октября. Она станет следствием длительного воздействия высокоскоростного солнечного ветра. Эту информацию подтверждает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца РФ.
В среду, 25 октября, специалисты ждут сильную бурю. Возбуждение магнитного поля ожидается также 26, 27, 29, 30 и 31 октября. Специалисты лаборатории прогнозируют также череду магнитных бурь в ноябре, начиная с 7 числа. Врачи считают, что выполнение общих рекомендаций по здоровому образу жизни поможет с наименьшими потерями для здоровья преодолевать неблагоприятные дни.
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