Причиной стало арктическое вторжение — быстрое распространение воздушной массы с Баренцева моря. По данным синоптиков, из-за него в ближайшие 2-3 дня среднесуточная температура воздуха будет ниже средних многолетних значений, по ночам ожидаются заморозки, вероятно выпадение мокрого снега.

Причем достаются уже остаточные явления, а в некоторых областях центральной России снег был интенсивным, местами отмечалась метель, и даже сформировался временный снежный покров. Ситуация начнет меняться во второй половине недели, а к пятнице воздух прогреется уже до +10+15.