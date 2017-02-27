Бакалавр школьной медицины будет следить, в том числе, за соблюдением санитарно-гигиенических норм. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Новую профессию ввели в прошлом году. Это средний медработник, который проходит совершенно особое образование.
По словам Скворцовой, планируется, что в рамках развития школьной медицины именно этот специалист будет постоянно следить за здоровьем школьников, а именно, за уровнем освещенности, осанкой, высотой парт и т.д.
Источник ТАСС
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