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27 февраля 2017
13:40:40

Новая медицинская специальность появилась в России

Бакалавр школьной медицины будет следить, в том числе, за соблюдением санитарно-гигиенических норм. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Новую профессию ввели в прошлом году. Это средний медработник, который проходит совершенно особое образование.

По словам Скворцовой, планируется, что в рамках развития школьной медицины именно этот специалист будет постоянно следить за здоровьем школьников, а именно, за уровнем освещенности, осанкой, высотой парт и т.д.

Источник ТАСС




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