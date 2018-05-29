C 20 апреля была изменена схема движения транспортных средств на перекрестке улица Спортивная – Московский проспект – Приморский бульвар. Кольцевое движение на участке было организовано в порядке эксперимента. Таким образом власти пытались увеличить пропускную способность перекрестка и снизить транспортные заторы.
На днях состоялось заседание общественной комиссии, где рассматривался вопрос – быть или не быть кольцу. Проведенный анализ показал, что новая схема движения, действительно, позволила немного разгрузить направление со стороны города, но, к сожалению, серьезно ухудшилась ситуация при въезде в город.
Поэтому, как отметили в администрации, было принято решение вернуть прежнюю схему. Она будет восстановлена с сегодняшнего дня.
Фото: администрация
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