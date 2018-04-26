Полевое исследование, проведенное в марте этого года агентством «SchoolRate-аналитика» и МОЦ «За безопасность российских дорог», показало отсутствие знаний английского практически у большинства опрошенных. Респондентами выступили водители такси из 11 городов, принимающих самое главное спортивное мероприятие России. Метод исследования – рандомная выборка через заказ такси и «голосование» у дороги.

В каждом городе опросили 100 таксистов, с которыми социологи попытались поговорить на английском языке. Помогая себе жестами и мимикой, вступить в разговор с потенциальным клиентом смогли всего 6 самарских таксистов. В Санкт-Петербурге откликнулись на призыв поговорить на языке Шекспира 15 водителей, в Калининграде – 12, а в Казани 7, в Екатеринбурге и Сочи – по 3. В других городах англоязычных представителей таксопарков не выявлено.