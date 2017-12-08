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08 декабря 2017
07:05:41

Ноябрь стал самым удачным месяцем 2017 года для АВТОВАЗа

В России было продано 29 163 автомобиля Лада, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего за 11 месяцев на российском рынке реализовано 279 008 машин, что превышает прошлогодние показатели почти на 17%.

Рост продаж LADA Vesta в 2017 году составил 44%: с января по ноябрь нашли своих покупателей 69 336 LADA Vesta, 8 066 из которых приходится на последний месяц. Наилучшие результаты за последние три года продемонстрировал LADA Largus: в ноябре продано 5 300 автомобилей этого семейства. По темпам роста лидирующие позиции сохранил и LADA XRAY. Популярность компактного городского кроссовера по отношению к 11 месяцам 2016 года возросла на 71% (в 2017 году было реализовано 29 583 автомобиля LADA XRAY).

Активными темпами развивается сегмент коммерческих автомобилей LADA. За 11 месяцев продано 8 816 машин, что превышает прошлогодние показатели на 16,1%. Самым популярным остается фургон LADA Largus, который в своем классе уже пять раз подряд становился обладателем титула «Автомобиль года в России».




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