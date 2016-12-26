Мужчину на Приоре, который показался ребятам неадекватным, активисты заметили в минувшие выходные ночью на Московском проспекте. Информацию передали сотрудникам ДПС, которые остановили машину.
Сидевший за рулем 39-летний водитель оказался настолько пьяным, что особой надобности в процедуре медосвидетельствования не было. В отношении гражданина составлен административный протокол. ГИБДД благодарит представителей «Ночного патруля» за серьезную помощь в работе с нарушителями.
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