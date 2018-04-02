Как рассказали в ГИБДД, 28-летняя дама за рулем автомобиля ВАЗ-21140 привлекла внимание активистов своим неадекватным поведением на дороге. У дома №35 на улице Ярославская в Комсомольском районе экипаж ДПС остановил машину.

Даму проверили с помощью прибора, и выяснилось, что она села за руль в нетрезвом виде. В отношении правонарушительницы собран административный материал. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.