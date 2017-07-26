В конце недели можно будет даже открыть купальный сезон. Температура воды сейчас около 18 градусов, это очень холодно. Но к концу недели водоемы прогреются еще на пару градусов. В столице к этому времени столбики термометров покажут 32 градуса, в воскресенье на пару градусов меньше, но все равно не ниже +25 - +30.
На северо-западе, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, погода с дождями. При грозе ветер до 18 метров в секунду. Температура 22-27 градусов.
Погода улучшится на юге. Сильные грозы в середине недели прогремят в республиках Северного Кавказа, а потом до конца недели без осадков. Температура до 36 на черноморском побережье, на Северном Кавказе и в Крыму.
А в Волгоградской области будет даже слишком жарко - 27-29 июля температура поднимется до 40-41 градуса.
Сегодня в Пермском крае и Свердловской области сильные дожди. Постепенно они уменьшатся, но температура не будет высокой - 21-26 градусов.
Также с грозами и порывистым ветром погода в Сибири. Сильные ливни с градом 27-28 июля пройдут в Омской области, 28 июля на западе Томской области. До 34 градусов тепла в Новосибирской и соседних областях, а также на Алтае.
В центральных и южных районах Красноярского края неустойчивая погода, 25-30 градусов. До 28 и 30 градусов в Туруханском крае и Эвенкии. А вот на севере Таймыра уже осадки со снегом -1 - +4 градуса - самая низкая температура на территории России.
У Байкала до 30 градусов тепла. В Бурятии даже до 34 градусов, но кратковременные дожди будут идти часто.
Только сегодня погода без осадков в Амурской области, а потом снова дожди. В Приморский край 28-го придет циклон из Китая, он принесет грозы, при которых ветер будет до 22 метров в секунду. Температура в этих регионах летняя - 23-28 градусов. До конца недели будут идти дожди и в Хабаровском крае.
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