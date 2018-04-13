Заморозки сохранятся еще в течение 2-3 суток. Да и днем, несмотря на присутствие солнца, будет не так уж тепло – от 3 до 8 градусов выше нулевой отметки.

В ближайшие выходные скандинавский антициклон продолжит удерживать в Среднем Поволжье сухую и пока еще не по сезону прохладную погоду.

А со следующей недели поступление холодного воздуха в центральную часть Европейской России прекратится, ночные температуры воздуха будут постепенно повышаться. Станет более заметным и дневной прогрев.

В более решительное наступление весна перейдет уже в третьей декаде апреля.