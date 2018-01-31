Депутаты губернской думы сегодня, на первом заседании весенней сессии, в очередной раз отказались рассматривать вопрос об отмене доплат, которые получает не только наш бывший губернатор, но и члены его команды, проживающие за пределами региона.
Представители правового управления Правительства Самарской области пояснили, что сейчас законопроект находится на проработке в их ведомстве. После экспертного заключения он будет направлен в Самарскую губернскую думу, пишет Парк Гагарина. Депутаты внесли изменения в Закон «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии…» 27 декабря 2012 года.
Бывшим областным чиновникам, проживающим за пределами области, полагается 100 тысяч рублей ежемесячно. Поправки были приняты через полгода после назначения выходца из Мордовии Николая Меркушкина губернатором региона.
Они решили, что в России вот-вот введут процедуру сдачи теоретического экзамена при замене прав
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава
Сам виноват, говорят в ГИБДД, переходил проезжую часть в неустановленном месте
Предстоящей ночью впервые за почти 150 лет на небе одновременно будут «кровавое» лунное затмение, суперлуние и голубая Луна
В краеведческом музее торжественно открылась выставка «Подарки городу»
Сотруднику службы пообещали 200 тысяч рублей
В минувшие выходные были сыграны матчи 6-го этапа