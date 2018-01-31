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31 января 2018
11:23:34

Николай Меркушкин продолжит получать от Самарской области 100 тысяч рублей к пенсии

Депутаты губернской думы сегодня, на первом заседании весенней сессии, в очередной раз отказались рассматривать вопрос об отмене доплат, которые получает не только наш бывший губернатор, но и члены его команды, проживающие за пределами региона.

Представители правового управления Правительства Самарской области пояснили, что сейчас законопроект находится на проработке в их ведомстве. После экспертного заключения он будет направлен в Самарскую губернскую думу, пишет Парк Гагарина. Депутаты внесли изменения в Закон «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии…» 27 декабря 2012 года.

Бывшим областным чиновникам, проживающим за пределами области, полагается 100 тысяч рублей ежемесячно. Поправки были приняты через полгода после назначения выходца из Мордовии Николая Меркушкина губернатором региона.




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