Сотнии млекопитающих выбросились на берег в Новой Зеландии, личь небольшую часть из них люди смогли вернуть обратно в воду.
Телеведущий Николай Дроздов считает, что причина явления заключается в масштабном загрязнении морей.
«Люди всё больше вредят экологии, в частности морской, поэтому такая реакция животных очевидна. Нужно просто бережнее относиться к природе, и тогда мы сможем избежать таких страшных последствий», — заявил Дроздов телеканалу Russia Today.
Иск инициировала соседка юмориста
В настоящий момент огонь локализован
Город начинает подготовку к «Тотальному диктанту»
ДТП произошло накануне утром на пересечении Поволжского и Обводного шоссе
Состоялся «круглый стол» с участием руководителей таксомоторных организаций и Госавтоинспекции
В Самарской области перед судом предстанет виновник смертельного ДТП
Девочке вызвали скорую