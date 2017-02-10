Сотнии млекопитающих выбросились на берег в Новой Зеландии, личь небольшую часть из них люди смогли вернуть обратно в воду.

Телеведущий Николай Дроздов считает, что причина явления заключается в масштабном загрязнении морей.

«Люди всё больше вредят экологии, в частности морской, поэтому такая реакция животных очевидна. Нужно просто бережнее относиться к природе, и тогда мы сможем избежать таких страшных последствий», — заявил Дроздов телеканалу Russia Today.