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28 июля 2017
08:27:19

Никита Пресняков женился на соседке по даче

Журналисты уже назвали это торжество свадьбой года, сообщают "Вести". Внук Аллы Пугачевой – сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова 26-летний Никита женится.

Его избранницей стала соседка по даче – 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алена Краснова. С ней Никита Пресняков встречается уже несколько лет.

Фото: vesti.ru

На свадьбу позвали около 200 гостей, а для новобрачной заказали два свадебных платья, пишет сайт "Комсомольская правда". Невеста дополнила наряд бриллиантовой диадемой.

Торжество проходит в подмосковном посёлке "Жаворонки". Хлопоты по организации свадьбы частично взяла на себя мать жениха — Кристина Орбакайте.

Это будет ее подарком к торжеству. А вот Алла Пугачева и другие гости, судя по всему, подарят молодым деньги, отмечает издание.

Невеста говорит, что конверт с хрустящими купюрами — самый удачный свадебный презент. А друзья подарили новобрачным картину.

В своем "Инстаграме" Никита Пресняков уже опубликовал фото с теперь уже женой, подписав его: "Вот и настал этот счастливый день!"

Фото: Instagram




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