Журналисты уже назвали это торжество свадьбой года, сообщают "Вести". Внук Аллы Пугачевой – сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова 26-летний Никита женится.
Его избранницей стала соседка по даче – 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алена Краснова. С ней Никита Пресняков встречается уже несколько лет.
Фото: vesti.ru
На свадьбу позвали около 200 гостей, а для новобрачной заказали два свадебных платья, пишет сайт "Комсомольская правда". Невеста дополнила наряд бриллиантовой диадемой.
Торжество проходит в подмосковном посёлке "Жаворонки". Хлопоты по организации свадьбы частично взяла на себя мать жениха — Кристина Орбакайте.
Это будет ее подарком к торжеству. А вот Алла Пугачева и другие гости, судя по всему, подарят молодым деньги, отмечает издание.
Невеста говорит, что конверт с хрустящими купюрами — самый удачный свадебный презент. А друзья подарили новобрачным картину.
В своем "Инстаграме" Никита Пресняков уже опубликовал фото с теперь уже женой, подписав его: "Вот и настал этот счастливый день!"
Фото: Instagram
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