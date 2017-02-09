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09 февраля 2017
10:10:44

"Нежелательное отцовство": Алиментщик из Тольятти попал под статью УК

Свободы может лишиться житель нашего города, отказывающийся от финансового участия в содержании 6-летней дочери. Мужчине грозит до одного года тюрьмы, сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

В рамках исполнительного производства гражданин неоднократно предупреждался об ответственности за неуплату алиментов. Тем не менее, он не торопился устроиться на работу или встать на учёт в центр занятости. Осенью прошлого года неплательщик был привлечён к административной ответственности — тогда суд назначил должнику наказание в виде 60 часов обязательных работ. Но данная мера  тольяттинца не изменила. Тогда судебные приставы возбудили в отношении должника уголовное дело.




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