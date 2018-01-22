В Госдуму внесён соответствующий законопроект. Поправки в семейный Кодекс предлагает депутат Антон Беляков. По его мнению, признаками фактических брачных отношений являются совместное проживание в течение 5 лет, а также наличие общего ребёнка.
Депутат ссылается на данные Минтруда, согласно которым 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в России за последние 20 лет. Беляков также отмечает, что, согласно опросам, многие россияне не разделяют понятие брака официального и не зарегистрированного.
Дорожное покрытие скользкое, сцепление колес с асфальтом уменьшается
Встреча с Павлом Грудининым пройдет 25 января в тольяттинской филармонии
В расчете на 1 ставку врачи начнут зарабатывать минимум 55 тысяч рублей
Суд за неисполнение родительских обязательств приговорил женщину к выплате ребенку 1/6 части всех заработанных денег
В Саратовской области от огнестрельного ранения скончался житель села Дьяковка
Ему вручили награду
Об этом сообщили сегодня в ГИБДД