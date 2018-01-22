В Госдуму внесён соответствующий законопроект. Поправки в семейный Кодекс предлагает депутат Антон Беляков. По его мнению, признаками фактических брачных отношений являются совместное проживание в течение 5 лет, а также наличие общего ребёнка.

Депутат ссылается на данные Минтруда, согласно которым 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в России за последние 20 лет. Беляков также отмечает, что, согласно опросам, многие россияне не разделяют понятие брака официального и не зарегистрированного.