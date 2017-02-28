Прокуратура Комсомольского района провела проверку по иску бывшего работника СДЮСШОР № 11 «Бокс». В рамках судебного разбирательства установлено, что работодатель не представил достаточные доказательства о совершении работником дисциплинарного проступка. Основанием для прекращения трудовых отношений стал якобы прогул наставника.
В связи с допущенными нарушениями трудового законодательства в адрес директора спортшколы внесено представление, возбуждено 2 административных дела - в отношении руководителя учреждения и юридического лица. Материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда по Самарской области. Тренер в должности восстановлен. Решение суда вступило в законную силу.
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