Травмы получила, в том числе, 5-летняя девочка.
ДТП произошло в минувшую субботу, в 19.00 на территории Ставропольского района. Как рассказали в ГИБДД, водитель за рулем "Приоры", двигаясь по трассе М-5 в направлении города Сызрань, при перестроении не уступил дорогу водителю "Калины", который имел преимущественное право движения, и допустил с столкновение.
"Калина", выехав на левую обочину, протаранила другую ВАзовскую легковушку, та перевернулась.
Пострадали 3 человека - 5-летняя девочка, водитель и пассажиры легковушки. Все трое госпитализированы.
Фото: УГИБДД Ставр.р-на
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