Травмы получила, в том числе, 5-летняя девочка.

ДТП произошло в минувшую субботу, в 19.00 на территории Ставропольского района. Как рассказали в ГИБДД, водитель за рулем "Приоры", двигаясь по трассе М-5 в направлении города Сызрань, при перестроении не уступил дорогу водителю "Калины", который имел преимущественное право движения, и допустил с столкновение.

"Калина", выехав на левую обочину, протаранила другую ВАзовскую легковушку, та перевернулась.

Пострадали 3 человека - 5-летняя девочка, водитель и пассажиры легковушки. Все трое госпитализированы.

Фото: УГИБДД Ставр.р-на