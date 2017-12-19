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19 декабря 2017
11:44:16

Неустановленный пока водитель в Тольятти спровоцировал другого автомобилиста сбить двух пешеходов

Накануне вечером 33-летняя женщина и 15-летняя девушка стояли у обочины на улице Дзержинского, когда на них налетела вазовская «99». Сидевший за рулем 26-летний парень таким образом уходил от столкновения с другим автомобилем, который при перестроении создал помеху в движении, нарушив правила.

В результате женщина госпитализирована  с переломом левой голени, а девушка получила ушибы обоих коленных суставов. Водитель, ставший зачинщиком этого наезда, с места происшествия скрылся. Очевидцев просят о  помощи. Звоните в отдельный батальон ДПС по телефон 93-60-50 или обращайтесь по адресу: ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14, gaipbdd@mail.ru.




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