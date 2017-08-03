Такую надежду выразил замминистра областного минздрава Сергей Вдовенко по результатам выездного приема в Автоград.
Он отметил, что прием начался с благодарных пациентов, которые положительно оценивают работу медицинских учреждений, в том числе поликлиник. По словам чиновника, новый проект «Бережливая поликлиника» позволит оптимизировать работу регистратуры, медицинского персонала, сократить очереди, время ожидания на прием к врачу.
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