Такую надежду выразил замминистра областного минздрава Сергей Вдовенко по результатам выездного приема в Автоград.

Он отметил, что прием начался с благодарных пациентов, которые положительно оценивают работу медицинских учреждений, в том числе поликлиник. По словам чиновника, новый проект «Бережливая поликлиника» позволит оптимизировать работу регистратуры, медицинского персонала, сократить очереди, время ожидания на прием к врачу.