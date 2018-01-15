С этого начинается очередная книга Борис Акунин о приключениях статского советника. Писатель сделал своим поклонникам новогодний подарок и опубликовал в «Фейсбуке» первую главу.

Пять лет читатели гадали, оставит дли в живых автор своего героя, теперь надежды оправдались. Роман «Не прощаюсь» станет последним в серии про Фандорина. Книга появится в продаже с февраля.

Фото Борис Акунин