С этого начинается очередная книга Борис Акунин о приключениях статского советника. Писатель сделал своим поклонникам новогодний подарок и опубликовал в «Фейсбуке» первую главу.
Пять лет читатели гадали, оставит дли в живых автор своего героя, теперь надежды оправдались. Роман «Не прощаюсь» станет последним в серии про Фандорина. Книга появится в продаже с февраля.
Фото Борис Акунин
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