слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
15 января 2018
08:13:03

Неубиваемый Эраст Фандорин в 1918 году окажется на самарском вокзале

С этого начинается очередная книга Борис Акунин о приключениях статского советника. Писатель сделал своим поклонникам новогодний подарок и опубликовал в «Фейсбуке» первую главу.

Пять лет читатели гадали, оставит дли в живых автор своего героя, теперь надежды оправдались. Роман «Не прощаюсь» станет последним в серии про Фандорина. Книга появится в продаже с февраля. 

Фото Борис Акунин




Последние новости Тольятти

15 января
10:54
Спортсменам Самарской области начали выдавать единую экипировку

Это происходит впервые в истории самарского спорта

15 января
10:44
В магазинах нужно устанавливать манекены, похожие на реальных людей

Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов

15 января
10:34
В страшной аварии бензовоз переехал «Гранту» около Тольятти, есть жертвы

В салоне легкового автомобиля находились водитель и пассажир, оба они погибли.

15 января
10:22
Экс-гендиректор «АвтоВАЗагрегат» уходит от ответственности

Комсомольский райсуд Тольятти прекратил уголовное дело в отношении Виктора Козлова

15 января
10:05
В России сегодня стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции

 Его цель – подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконному обороту.

15 января
9:45
В Самарской области съехала в кювет маршрутка с людьми

Это произошло накануне в Большечерниговском районе

15 января
9:41
В Тольятти раскрыта серия квартирных краж, совершенных в прошлом году

В этом деле полицейским Автограда оказали помощь коллеги из Казахстана


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+