Это случилось накануне. Мужчина на вазовской «14» врезался в припаркованный автомобиль сотрудников Госавтоинспекции. На месте столкновения нарушитель не задержался, и инспекторы бросились в погоню.

В пути движения водитель не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль «Toyota Land Cruiser», а затем выехал на рельсы, где столкнулся с двумя трамваями. Машина ехать дальше отказалась, злоумышленник выбежал и попытался скрыться на территории ближайших строений, но был задержан.

От прохождения медицинского свидетельствования лихач отказался. Ни в одном из трех ДТП никто не пострадал. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.

Фото: 63мвд.рф