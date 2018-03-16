Это случилось накануне. Мужчина на вазовской «14» врезался в припаркованный автомобиль сотрудников Госавтоинспекции. На месте столкновения нарушитель не задержался, и инспекторы бросились в погоню.
В пути движения водитель не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль «Toyota Land Cruiser», а затем выехал на рельсы, где столкнулся с двумя трамваями. Машина ехать дальше отказалась, злоумышленник выбежал и попытался скрыться на территории ближайших строений, но был задержан.
От прохождения медицинского свидетельствования лихач отказался. Ни в одном из трех ДТП никто не пострадал. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Фото: 63мвд.рф
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