Такая инициатива прозвучала во время круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья. По мнению директора департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Оксаны Гусевой, если результат медосведетельствования будет положительным, - водитель обязан оплатить все расходы медицинской организации, сообщает НСН .

Чиновник сослалась на международную практику. Предполагается, что трезвые водители от лишних расходов будут освобождены.