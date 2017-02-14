Такая инициатива прозвучала во время круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья. По мнению директора департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Оксаны Гусевой, если результат медосведетельствования будет положительным, - водитель обязан оплатить все расходы медицинской организации, сообщает НСН.
Чиновник сослалась на международную практику. Предполагается, что трезвые водители от лишних расходов будут освобождены.
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