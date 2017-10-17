Подробности сообщили в горадминистрации. За последние три дня на ул. Васильевская (от ул. Ларина до кольцевой развязки ул.Баныкина -ул.Матросова — ул.Комсомольская) завершающим слоем асфальта покрыто 8 тыс кв. м. На ул. Раздольная (от ТОАЗа до ЭПО «Поволжский») уложено чуть более 8 тысяч тонн выравнивающего слоя.

В рамках внутриквартального ремонта на проезде по бульвару Баумана заасфальтировано 164 кв метра. На периметровом тротуаре по ул. Юбилейная заменены бордюры на протяжении 90 метров. На парковке в районе дома № 24 по пр-ту Ст. Разина обновлено покрытие на площади 700 кв. метров. В районе дома № 67 по ул. Ворошилова отремонтировано 50 кв. м проезда и 514 кв. м тротуаров. На Олимпийском проезде (нечетная сторона) заменено 50 м бортового камня.

В настоящий момент работы по первому контракту на ремонт 16 магистралей Тольятти выполнены на 88%, по второму контракту на ремонт 19 дорог – на 62%. Что касается внутриквартального ремонта, запланированный объем работ выполнен на 36%. В оперативном режиме за ходом ремонта дорог Тольятти можно следить на сайте администрации по ссылке . Информация обновляется дважды в неделю – каждые вторник и пятницу.