Об этом сообщают активисты Народного фронта. С начала года они выявили на территории губернии 726 мест несанкционированного складирования отходов. По всем направлены обращения в муниципалитеты.

Но, к сожалению, не все руководители эффективно убирают свалки бытового мусора и строительных отходов. Ликвидированы к декабрю лишь 196, судьба 350 свалок пока не решена. «В целом по Самарскому региону эффективность уборки составляет 27%, это ниже среднероссийских показателей. В зимние месяцы снег «помогает» нерасторопным чиновникам, прикрывает значительную часть мусорных куч.

Но Народный фронт не снимает с контроля каждый выявленный факт незаконной свалки до момента уборки и рекультивации либо благоустройства территории. Эта работа будет продолжена и в 2018 году.